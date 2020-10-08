Фонтан «Самсон» отримав нове життя: Кличко показав відреставровану пам’ятку (фото, відео)
Реставрація фонтана розпочалася три місяці тому
Мер Києва Віталій Кличко показав, як відреставрували найстаріший фонтан Києва «Самсон». Відео оновленого водограю він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Ми відреставрували найстаріший фонтан Києва «Самсон». Його збудували ще в 1749 році на центральній площі Подолу, на місці резервуара, з якого місцеві жителі тоді брали воду. Водограй уже давно не працював. Та й вандали його неодноразово плюндрували. Три місяці тому ми розпочали реставрацію самого фонтана і ротонди над ним, яка теж є пам'яткою архітектури», - повідомив Кличко у дописі до відео.
Бетонну скульптуру «Самсон» та мідну скульптуру «Андрій Первозванний», яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів, що знаходяться у Національному художньому музеї України.
Сам фонтан підсвічуватиметься – тут встановили 10 LED-світильників. Обладнаний водограй датчиками контролю рівня води, повністю замінили інженерні системи.
Нагадаємо, у вересні 2019 року невідомі пофарбували в рожевий колір фонтан «Самсон» - один із найстаріших фонтанів Києва.
Правоохоронці впіймали вандалів, які це зробили, а комунальники відмили фонтан.