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    Фонтан «Самсон» отримав нове життя: Кличко показав відреставровану пам’ятку (фото, відео)

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    Бетонну скульптуру &laquo;Самсон&raquo; та мідну скульптуру &laquo;Андрій Первозванний&raquo;, яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів - Фонтан «Самсон» отримав нове життя: Кличко показав відреставровану пам’ятку (фото, відео)
    Бетонну скульптуру «Самсон» та мідну скульптуру «Андрій Первозванний», яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів
    Фото: пресслужба мера Києва

    Реставрація фонтана розпочалася три місяці тому

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як відреставрували найстаріший фонтан Києва «Самсон». Відео оновленого водограю він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми відреставрували найстаріший фонтан Києва «Самсон». Його збудували ще в 1749 році на центральній площі Подолу, на місці резервуара, з якого місцеві жителі тоді брали воду. Водограй уже давно не працював. Та й вандали його неодноразово плюндрували. Три місяці тому ми розпочали реставрацію самого фонтана і ротонди над ним, яка теж є пам'яткою архітектури», - повідомив Кличко у дописі до відео.

    Бетонну скульптуру «Самсон» та мідну скульптуру «Андрій Первозванний», яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів, що знаходяться у Національному художньому музеї України.

    Сам фонтан підсвічуватиметься – тут встановили 10 LED-світильників. Обладнаний водограй датчиками контролю рівня води, повністю замінили інженерні системи.

    Нагадаємо, у вересні 2019 року невідомі пофарбували в рожевий колір фонтан «Самсон» - один із найстаріших фонтанів Києва.

    Правоохоронці впіймали вандалів, які це зробили, а комунальники відмили фонтан.

    Віталій Кличко Київ фонтан реставрація
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