Під Києвом у фермера згоріло сіносховище
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Розсилка
Рятувальники майже 6 годин боролися з вогнем
У понеділок, 3 вересня, о 00:41 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні для зберігання сіна колишньої ферми в селі Княжичі.
Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, до місця виклику було терміново направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, сільських пожежних з Княжичів, та Красилівки.
Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що господар підприємства зберігав велику кількість сіна в цьому приміщенні, і пожежа швидко набирала обертів.
Пожежу було локалізовано о 01:55, повністю ліквідовано о 06:15.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено дах будівлі на площі 1000 кв. м та знищено сіно врожаю 2018 року.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 28 серпня сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.