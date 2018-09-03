  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом у фермера згоріло сіносховище

    • Розсилка
    Під Києвом у фермера згоріло сіносховище

    Рятувальники майже 6 годин боролися з вогнем

    У понеділок, 3 вересня, о 00:41 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні для зберігання сіна колишньої ферми в селі Княжичі.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, до місця виклику було терміново направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, сільських пожежних з Княжичів, та Красилівки.

    Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що господар підприємства зберігав велику кількість сіна в цьому приміщенні, і пожежа швидко набирала обертів.   

    Пожежу було локалізовано о 01:55, повністю ліквідовано о 06:15.

    Внаслідок пожежі вогнем було знищено дах будівлі на площі 1000 кв. м та знищено сіно врожаю 2018 року.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 28 серпня сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ