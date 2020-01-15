У Києві можуть з’явитися ще дві лінії метро



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У проєкті Генплану Києва будівництво 14 нових станцій метрополітену

У проєкті Генерального плану Києва планується розвиток та продовження наявних ліній метро та будівництво нових ліній – четвертої (Подільско-Вигурівської), а також в перспективі п’ятої лінії метрополітену. Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

Згідно з проєктом генплану у першому етапі, який займає 7 років, планується:

будівництво та введення в експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій метрополітену, у т.ч.:

Святошинсько-Броварська лінія – подовження лінії від ст. «Академмістечко» в бік зупинного залізничного пункту «Новобіличі»;

Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. «Іподром» вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценка;

Сирецько-Печерська лінія – подовження лінії від ст. «Сирець» на північний захід у бік житлового масиву Виноградар, відкриття станції «Львівська брама»;

Подільсько-Вигурівська лінія – будівництво лінії від ст. «Глибочицька» до ст. «Райдужна».

Також планується введення в експлуатацію та будівництво:

Святошинсько-Броварська лінія – другого входу-виходу на ст. «Вокзальна»;

Сирецько-Печерської лінія – другої черги електродепо «Харківське» та нового електродепо «Виноградар»;

другого пересадочного вузла між станціями «Золоті ворота» та «Театральна».

Розробники Генплану обіцяють згодом надати детальну інформацію.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.