«Гола» зарплата і маленькі відпускні: скільки Кличко заробив у липні



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Мер Києва Віталій Кличко за липень заробив менше, ніж дехто із його заступників

За липень меру Києва не нарахували премію

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка за липень становила 45,5 тис. гривень, а його заступників від 14 тис. до 60 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кличку в липні, становила 45 534 гривні. З них:

посадовий оклад становив 39 016 гривень,

відпускні - 6 508 гривень.

Премію Кличко не отримував.

Зарплата заступників голови КМДА становила:

Олександра Густелєва становила 14 677 грн,

Валентина Мондриївського - 43 665 грн,

В'ячеслава Непопа - 36 087 грн,

Петра Пантелеєва - 48 658 грн (в тому числі 19 164 грн - відпускні),

Марини Хонди - 60 246 грн (з них 23 788 грн - відпускні).

До слова, з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становить 5 тис. гривень. Така цифра закладена у змінах до закону «Про державний бюджет на 2020 рік», який набув чинності з 1 вересня.