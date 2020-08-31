Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)



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У садочку №436 на Куренівці зробили капітальний ремонт Фото: пресслужба мера Києва

Дитячий садок №436 1 вересня відкриється після реконструкції

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як реконструювали дитячий садочок на вулиці Автозаводській в Оболонському районі столиці. Відео з перевірки готовності закладу до початку роботи він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Перевірив сьогодні, як оновили дитячий садок №436 на Куренівці, на вулиці Автозаводській. Приміщення садочка було в аварійному стані, тож взялися за його повну реконструкцію. І тепер заклад не впізнати!» - зазначив у дописі до відео Кличко.

Так, в рамках реконструкції у закладі замінили покрівлю, влаштували водовідведення та нову каналізацію, систему опалення. Встановили нові вікна та двері. Оновили фасад, утеплили приміщення, проклали нові електрокабелі.

«Встановили і відеоспостереження, адже безпека дітей для нас на першому місці, - наголосив мер. - В оновленій будівлі, крім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштували музичну залу, сучасний харчоблок, медичний блок, пральню. Все новеньке і сучасне. На території садочка - спортивні та ігрові майданчики, тіньові навіси».

Дитячий садок зможе прийняти до 90 дітей і розпочне працювати вже завтра, 1 вересня, із дотриманням всіх необхідних протиепідемічних вимог.