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    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)

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    У садочку №436 на Куренівці зробили капітальний ремонт - Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    У садочку №436 на Куренівці зробили капітальний ремонт
    Фото: пресслужба мера Києва

    Дитячий садок №436 1 вересня відкриється після реконструкції

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як реконструювали дитячий садочок на вулиці Автозаводській в Оболонському районі столиці. Відео з перевірки готовності закладу до початку роботи він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Перевірив сьогодні, як оновили дитячий садок №436 на Куренівці, на вулиці Автозаводській. Приміщення садочка було в аварійному стані, тож взялися за його повну реконструкцію. І тепер заклад не впізнати!» - зазначив у дописі до відео Кличко. 

    Так, в рамках реконструкції у закладі замінили покрівлю, влаштували водовідведення та нову каналізацію, систему опалення. Встановили нові вікна та двері. Оновили фасад, утеплили приміщення, проклали нові електрокабелі. 

    «Встановили і відеоспостереження, адже безпека дітей для нас на першому місці, - наголосив мер. - В оновленій будівлі, крім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштували музичну залу, сучасний харчоблок, медичний блок, пральню. Все новеньке і сучасне. На території садочка - спортивні та ігрові майданчики, тіньові навіси».

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    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)
    Заклад не впізнати: Кличко перевірив, як оновили дитсадок на Куренівці (фото, відео)

    Дитячий садок зможе прийняти до 90 дітей і розпочне працювати вже завтра, 1 вересня, із дотриманням всіх необхідних протиепідемічних вимог.

    Віталій Кличко Київ діти ремонт реконструкція дитячий садок
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