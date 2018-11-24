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    «Голіаф» в басейні: киянам представлять незвичну виставу

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    Вистава &laquo;Голіаф&raquo; буде незвичною з точки зору форми - «Голіаф» в басейні: киянам представлять незвичну виставу
    Вистава «Голіаф» буде незвичною з точки зору форми

    Вистава стане першою постановкою театру «Мізантроп», на яку можна приходити всією родиною

    Цієї зими незалежний театр «Мізантроп» спільно з Teleport360 презентують прем’єру вистави «Голіаф», яка стане першою в Україні постановкою на основі коміксу - графічного роману всесвітньо відомого ілюстратора Тома Голда.

    Це буде незвична з точки зору форми вистава: замість сцени - справжній басейн, де протягом всієї дії існуватимуть актори на відстані витягнутої руки від глядача.

    Зміст історії публіка розумітиме завдяки спеціальним технологіям, - проекція тексту на воду стане відсилкою до справжнього коміксу, де всі думки і репліки героїв з’являються у вигляді баблів - текстовиx xмаринок.

    Таку ідею абсолютно точно оцінять не тільки дорослі прихильники візуальної та аудіальної досконалості, а і справжні поціновувачі коміксів - підлітки та діти.

    Вистава стане першою постановкою театру «Мізантроп», на яку можна і потрібно приходити всією родиною (10+). 

    Цей інтелектуально-естетський театральний досвід стане крутою альтернативою багаточисленним «ялинкам». Глядачам запропонують філософський сценічний атракціон, під час якого дорослі зможуть переосмислити відомий міф про Голіафа, а діти зрозуміють, що театр - це не Old school, і що він може бути сучасним і цікавим.

    Режисер - Ілля Мощицький, музика - Дмитро Саратський, літературна основа - комікс Tom Gauld.

    У ролях - актори Misanthrope Theatre

    Прем’єрні покази: 22-23 грудня, 29-30 грудня, 1-10 січня

    Тривалість вистави – 60 хв.

    Вікове обмеження - 10+

    Для захисту від бризок всі глядачі отримають на вході дощовики.

    Місце зустрічі : Teleport360 (ВДНГ)

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