«Голіаф» в басейні: киянам представлять незвичну виставу



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Вистава «Голіаф» буде незвичною з точки зору форми

Вистава стане першою постановкою театру «Мізантроп», на яку можна приходити всією родиною

Цієї зими незалежний театр «Мізантроп» спільно з Teleport360 презентують прем’єру вистави «Голіаф», яка стане першою в Україні постановкою на основі коміксу - графічного роману всесвітньо відомого ілюстратора Тома Голда.

Це буде незвична з точки зору форми вистава: замість сцени - справжній басейн, де протягом всієї дії існуватимуть актори на відстані витягнутої руки від глядача.

Зміст історії публіка розумітиме завдяки спеціальним технологіям, - проекція тексту на воду стане відсилкою до справжнього коміксу, де всі думки і репліки героїв з’являються у вигляді баблів - текстовиx xмаринок.

Таку ідею абсолютно точно оцінять не тільки дорослі прихильники візуальної та аудіальної досконалості, а і справжні поціновувачі коміксів - підлітки та діти.

Вистава стане першою постановкою театру «Мізантроп», на яку можна і потрібно приходити всією родиною (10+).

Цей інтелектуально-естетський театральний досвід стане крутою альтернативою багаточисленним «ялинкам». Глядачам запропонують філософський сценічний атракціон, під час якого дорослі зможуть переосмислити відомий міф про Голіафа, а діти зрозуміють, що театр - це не Old school, і що він може бути сучасним і цікавим.

Режисер - Ілля Мощицький, музика - Дмитро Саратський, літературна основа - комікс Tom Gauld.

У ролях - актори Misanthrope Theatre

Прем’єрні покази: 22-23 грудня, 29-30 грудня, 1-10 січня

Тривалість вистави – 60 хв.

Вікове обмеження - 10+

Для захисту від бризок всі глядачі отримають на вході дощовики.

Місце зустрічі : Teleport360 (ВДНГ)