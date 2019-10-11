Голів трьох сільрад Київщини судитимуть за розкрадання 2,4 млн грн на ремонті доріг



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Оголошено підозру головам Новопетрівської, Новосілківської та Хотянівської сільських рад

Київською місцевою прокуратурою №1 спільно з поліцією та Головним управлінням Служби безпеки у Києві та Київській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання 2, 4 млн гривень, виділених державою на ремонт доріг у Київській області.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялось, упродовж 2017-2018 років службові особи сіл Нові Петрівці, Новосілки та Хотянівка Вишгородського району Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

Правоохоронцями встановлено, що роботи з ремонту доріг проведено неповно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень.

За результатом розслідування головам Новопетрівської, Новосілківської та Хотянівської сільських рад повідомлено про підозру за ч.1, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальні акти відносно причетних осіб буде направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо також, що поліція розслідує факт розтрати державних коштів службовцями ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Строй-Корпорейт» та Департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації на понад 6 млн грн під час ремонту доріг області.