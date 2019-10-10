Чиновники Київщини підозрюються у розтраті 6 млн грн на ремонті доріг



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Замовником ремонту доріг виступав Департамент регіонального розвитку Київської ОДА

Поліція розслідує факт розтрати державних коштів службовцями ТОВ «Декс Сіті», ТОВ «Строй-Корпорейт» та Департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації на понад 6 млн грн під час ремонту доріг області. Про це йдеться в ухвалах Шевченківського райсуду Києва від 24 вересня.

Слідчі встановили, що ТОВ «Декс Сіті» у 2018 р. неодноразово ставало переможцем державних конкурсних торгів, замовником яких виступав Департамент регіонального розвитку Київської ОДА, та уклало 17 договорів щодо капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Київської області на загальну суму понад 76,7 млн грн.

Також встановлено, що «Декс Сіті» при виконанні договорів відобразило у бухгалтерській та податковій звітності підприємства операції з придбання будівельних матеріалів та надання послуг по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття у підприємств, що мають ймовірні ознаки «транзитності» та «ризиковості»: ТОВ «Мас Енерджі», ТОВ «Мішем», ТОВ «Гаріліт», ТОВ «ТД «СІ Трейд», ТОВ «Вест Лайн Груп», ТОВ «Київбудлогістика», ТОВ «АБЗ-1».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Департамент регіонального розвитку ОДА уклав 3 договори з ТОВ «Строй-Корпорейт» щодо капремонту автодоріг на території Київської області на загальну суму 15,2 млн грн. Службові особи «Строй-Корпорейт» при виконанні угод сформували свій податковий кредит на 6 млн грн за рахунок ТОВ «Декс Сіті».

Правоохоронці звернулися до суду з клопотаннями про надання їм доступів до документів «ТД «СІ Трейд», «Вест Лайн Груп», Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА, «Мішем» та «Мас Енерджі». Суд клопотання задовольнив.

Засновником київського ТОВ «Декс Сіті», яке було створене у 2017 році, є Сатенік Абрамян, директор Руслана Свириденко. Згідно з даними системи ProZorro, у 2017-2019 рр. фірма виграла тендерів на загальну суму 111,14 млн грн.

Засновником та керівником ТОВ «Строй-Корпорейт» є Володимир Лохвицький. Ця фірма за останні 3 роки виграла тендерів на загальну суму 60,02 млн грн.

Джерело: Наші гроші