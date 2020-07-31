На Київщини машина збила шестирічну дитину на очах у бабусі



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Дитина раптово вибігла на дорогу і водій позашляховика не встиг зреагувати

Зараз дівчинка перебуває в реанімації, її стан - важкий

На Київщині у селі Лосятин Васильківського району 29 липня близько 21:00 автомобіль «Нива» збив 6-річну дівчинку на очах у бабусі. Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що дитина раптово вибігла на дорогу. Зараз дівчинка перебуває в реанімації.



«Водій позашляховика не встиг зреагувати, в результаті чого наїхав на дитину. Дівчинку негайно госпіталізували – її стан оцінюється, як важкий», - розповіли в пресслужбі.

У поліції додали, що за даним фактом відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в окупованому Криму під час зіткнення мікроавтобуса з «КамАЗом» загинули вісім людей.