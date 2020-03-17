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    Новини

    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)

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    Загорання виникло на першому поверсі будинку - Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Загорання виникло на першому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка та його собаку

    16 березня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Гончара, 32В у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 101 об 11:55.

    Горіло сміття на першому поверсі 2-поверхової відселеної будівлі. Також існувала загроза поширення полум'я на дах споруди та розташовані поруч будівлі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 13:14 бійці локалізували пожежу на площі 100 кв. м та о 13:16 – ліквідували.

    Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка 1976 року народження та його собаку.

    На місці було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 людей особового складу.

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    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)
    Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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