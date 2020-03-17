Горів старовинний будинок у центрі Києва (фото, відео)



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Загорання виникло на першому поверсі будинку Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка та його собаку

16 березня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Гончара, 32В у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 101 об 11:55.

Горіло сміття на першому поверсі 2-поверхової відселеної будівлі. Також існувала загроза поширення полум'я на дах споруди та розташовані поруч будівлі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 13:14 бійці локалізували пожежу на площі 100 кв. м та о 13:16 – ліквідували.

Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка 1976 року народження та його собаку.

На місці було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 людей особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.