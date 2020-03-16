У Києві горять автомобілі: за добу чотири пожежі



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У всіх загораннях ніхто не постраждав

За останню добу столичні вогнеборці ліквідували чотири автомобільні пожежі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 15 березня о 12:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на тротуарі біля проїжджої частини дороги на бульварі. Тараса Шевченка 26/4 у припаркованому автомобілі Volkswagen виникла пожежа. На місце події виїхали рятувальники Шевченківського району. О 12:22 до чергової частини була передана інформація про повну ліквідацію загоряння. У результаті пожежі пошкоджено моторний відсік та панель приладів.

Наступний виклик надійшов до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві вже о 16:31. За наданою інформацією на проїжджій частині дороги під час руху на вул. Богатирській, 154 в автомобілі Chevrolet сталося займання. Ще до прибуття вогнеборців водій самостійно загасив займання вогнегасником.

О 19:09 до Служби порятунку 101 надійшов останній дзвінок про пожежу в автомобілі. У повідомленні йшлося про те, що на проїжджій частині дороги на вул. Фанерній, під час руху в автомобілі BMW виникла пожежа. На місце події було направлено чергове відділення Дніпровського району. Займання було ліквідовано за 19 хвилин.

Останній виклик надійшов до оперативно-координаційного центру ДСНС о 19:30. В інформації йшлося про те, що під час руху на проїжджій частині дороги на перехресті вулиць Братиславська та Шолом-Алейхема в легковому автомобілі Daewoo сталося займання. На місце події прибув черговий підрозділ 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 19:50 пожежа було ліквідована.

У всіх зазначених випадках ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Як повідомлялося, 14 березня у Києві на ходу загорівся Porsche Panamera.