У Києві сталася масштабна пожежа біля метро «Лісова»



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Фото: Владислав Гарнаєв

Попередньо – обійшлося без постраждалих

У Києві після обіду спалахнула масштабна пожежа в промзоні біля метро «Лісова».

На даний момент відомо, що вогонь охопив склади на території одного з підприємств по вулиці Червоноткацька.

На місці працюваи рятувальники ГСЧС, пожежі присвоєно підвищений ранг.

Пожежа, що охопила 3 і 4 поверх складської будівлі, супроводжувалася сильним задимленням: стовп чорного диму видно навіть з інших районів столиці.

О 17:09 пожежу вдалося локалізувати. Попередньо – обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Кривому Розі у багатоповерховому житловому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинула людина та постраждали ще двоє осіб.

Як повідомлялося, у середу, 11 березня, сталася пожежа на вул. Труханівській на Трухановому острові, що у Дніпровському районі столиці. Згоріла будівля на території приватної ділянки.

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