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    У Києві сталася масштабна пожежа біля метро «Лісова»

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    У Києві сталася масштабна пожежа біля метро «Лісова»
    Фото: Владислав Гарнаєв

    Попередньо – обійшлося без постраждалих

    У Києві після обіду спалахнула масштабна пожежа в промзоні біля метро «Лісова».

    На даний момент відомо, що вогонь охопив склади на території одного з підприємств по вулиці Червоноткацька.

    На місці працюваи рятувальники ГСЧС, пожежі присвоєно підвищений ранг.

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    У Києві сталася масштабна пожежа біля метро «Лісова»
    У Києві сталася масштабна пожежа біля метро «Лісова»

    Пожежа, що охопила 3 і 4 поверх складської будівлі, супроводжувалася сильним задимленням: стовп чорного диму видно навіть з інших районів столиці.

    О 17:09 пожежу вдалося локалізувати. Попередньо – обійшлося без постраждалих.

    Нагадаємо, у Кривому Розі у багатоповерховому житловому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинула людина та постраждали ще двоє осіб. 

    Як повідомлялося, у середу, 11 березня, сталася пожежа на вул. Труханівській на Трухановому острові, що у Дніпровському районі столиці. Згоріла будівля на території приватної ділянки.

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