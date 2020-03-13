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    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)

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    У квартирі сталося займання шпалер - Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)
    У квартирі сталося займання шпалер
    Фото: Патрульна поліція Києва

    В результаті пожежі діти не постраждали

    Сьогодні, 13 березня, близько 9-ї години сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Борщагівській 117/125 у Солом'янському районі столиці.

    Патрульним надійшов виклик про пожежу від мешканця будинку. Заявник розповів, що до нього звернулись двоє сусідських малолітніх дітей, які вибігли з квартири та попросили допомоги. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «За лічені хвилини відразу декілька екіпажів патрульної поліції прибули за вказаною адресою. З однієї з квартир валив густий чорний дим. Відразу ж на місце події інспектори викликали рятувальників та швидку медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

    За попередньою інформацією, двоє малолітніх дітей - 2-річна дівчинка та 6-річний хлопчик - залишилися вдома без нагляду дорослих та, ймовірно, внаслідок необережного поводження з вогнем спричинили займання шпалер. Після того, як густий дим заполонив квартиру, діти вибігли з приміщення та постукали до сусідів.

    Малеча не постраждала.

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    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)
    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)
    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)
    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)
    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)
    Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)

    Як розповіли у пресслужбі столичного управління ДСНС, загоряння виникло в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники із сусідніх квартир вивели на безпечну відстань 5 людей, з яких одна дитина.

    О 9:18 вогнеборці ліквідували займання.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Зокрема, тимчасово обмежено освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, у мистецьких, спортивних школах, у дитячих садочках міста

    пожежа Київ ДСНС діти рятувальники карантин
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