Діти на карантині: у Києві малеча влаштувала пожежу у квартирі (фото)



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У квартирі сталося займання шпалер Фото: Патрульна поліція Києва

В результаті пожежі діти не постраждали

Сьогодні, 13 березня, близько 9-ї години сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Борщагівській 117/125 у Солом'янському районі столиці.

Патрульним надійшов виклик про пожежу від мешканця будинку. Заявник розповів, що до нього звернулись двоє сусідських малолітніх дітей, які вибігли з квартири та попросили допомоги. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«За лічені хвилини відразу декілька екіпажів патрульної поліції прибули за вказаною адресою. З однієї з квартир валив густий чорний дим. Відразу ж на місце події інспектори викликали рятувальників та швидку медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, двоє малолітніх дітей - 2-річна дівчинка та 6-річний хлопчик - залишилися вдома без нагляду дорослих та, ймовірно, внаслідок необережного поводження з вогнем спричинили займання шпалер. Після того, як густий дим заполонив квартиру, діти вибігли з приміщення та постукали до сусідів.

Малеча не постраждала.

Як розповіли у пресслужбі столичного управління ДСНС, загоряння виникло в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники із сусідніх квартир вивели на безпечну відстань 5 людей, з яких одна дитина.

О 9:18 вогнеборці ліквідували займання.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Зокрема, тимчасово обмежено освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, у мистецьких, спортивних школах, у дитячих садочках міста