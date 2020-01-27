Майже 11 тисяч киян захворіли на грип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дитячого так і дорослого населення

У Києві спостерігається зростання кількості хворих на грип

За четвертий тиждень 2020 року у Києві зареєстровано 10920 хворих на грип та ГРІ (за попередній тиждень - 9176), відмічається зростання захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем на 19,0%. Про це йдеться у повідомленні Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Зростання відбулося за рахунок як дитячого так і дорослого населення. Дітей захворіло 6733 проти 5349 за 3-й тиждень, зростання на 25,9%, дорослих – 4187 проти 3827, зростання на 9,4%.

В структурі захворюваності діти складають – 61,7%, на попередньому тижні – 58,3%.

Захворюваність серед школярів зросла на 35,6%, зареєстровано 2869 випадків, що складає 42,6% від загальної кількості захворілих дітей (за 3-й тиждень – 39,6%) та 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою (за 3-й тиждень - 23,1%).

До закладів охорони здоров’я міста було госпіталізовано 186 осіб, із них 150 дітей (за 3-й тиждень -141 особу, із них 115 дітей).

За результатами дослідження зразків хворих, доставлених до вірусологічної лабораторії Державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», підтверджено один випадок коронавірусу.

«За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ «КМЛЦ МОЗ України» 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований - 1, грип В - 3, аденовірус- 2, бокавірус - 1, корона вірус - 1 та риновірус – 1», - сказано у звіті Центру за минулий тиждень.

З початку епідсезону щеплено проти грипу 50972 особи.

Епіднагляд за грипом та ГРІ продовжується.