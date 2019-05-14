Громадський бюджет стає більш масштабним: стало відомо, як можна проголосувати



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Кияни-власники карток Monobank також зможуть голосувати за обрані проекти

Власники карток Monobank також зможуть голосувати за проекти Громадського бюджету-4 Києва. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Тема довіри до електронного голосування залишається актуальною, тому наголошую, що голосування цілком безпечне. Для того, щоб проголосувати за обраний проект, потрібно зайти на сайт: https://gb.kyivcity.gov.ua, обрати вкладку «Проекти», потім натиснути «ГБ 2020». Відсортувати проекти можна за допомогою фільтрів або за номером чи назвою в полі пошуку. Оберіть 5 проектів, які вам до вподоби. Для входу в систему необхідно авторизуватися через BankID «ПриватБанку», Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк», – розповів Поворозник.

За його словами, Громадський бюджет стає більш масштабним.

«Цього року кияни-власники карток Monobank також зможуть голосувати за обрані проекти Громадського бюджету-4. Окрім того, ІТ-команда завершує роботи над інтеграцією з Державною фіскальною службою – наразі проводиться активне тестування. Голосування через термінали «ПриватБанку» допрацьовується спеціалістами. Також тривають роботи над оновленням Mobile ID від «Київстар» та Vodafon, – підсумував Поворозник.

Нагадаємо, 15 травня у Києві стартує електронне голосування за проекти Громадського бюджету-4. Останній день голосування – 6 червня 2019 року. До голосування допущено 1583 проекти Громадського бюджету-4 на суму понад 746 млн грн.