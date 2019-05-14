Громадський бюджет Києва: до голосування допущено понад 1500 проектів



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Цього року кияни встановили новий рекорд: подано понад 2200 проектів на загальну суму більше 1 млрд гривень

15 травня у Києві стартує електронне голосування за проекти Громадського бюджету-4. Останній день голосування – 6 червня 2019 року. До голосування допущено 1583 проекти Громадського бюджету-4 на суму понад 746 млн грн. Про це повідомив під час прес-брифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, цього року кошторис Громадського бюджету-4 складає 160 млн грн.

«Ці кошти міська влада інвестує у розвиток демократичних процесів прийняття рішень, громадянської активності та партнерської взаємодії, використовуючи ГБ як інструмент співпраці з киянами. Так, до голосування допущено 1583 проекти на суму 746 535 655 грн: за результатами позитивних експертиз структурних підрозділів КМДА та публічних обговорень – 1528 проектів, а за рішенням Громадської бюджетної комісії з оскарження негативних експертиз – 55 проектів. Це у 4,6 разів більше за суму громадського бюджету, яку виділено містом на ініціативи киян», – зазначив Поворозник.

Він нагадав, що цього року кияни встановили новий рекорд: 802 команди подали у різних сферах розвитку міста понад 2200 проектів на загальну суму більше 1 млрд гривень.

«У порівнянні з минулим роком кількість проектів збільшилася вдвічі. Для нас цей рекорд був очікуваним. Це лише підтверджує ефективність моделі бюджету участі, яка розвивається у Києві силами громадськості та міської влади, що її підтримує. Модифікована електронна система Громадського бюджету підтримує створення команд і об’єднання активістів навколо проектів. Це формує зріст долучення мешканців міста до ГБ і його розвиток», - сказав Поворозник.

Він зазначив, що найбільше проектів допущено до голосування у категорії «Освіта» – 664 проекти (41,9%) і «Спорт» – 173 проекти (10,9%). Також кияни можуть обрати проекти для голосування у категоріях: «Громадянське суспільство» – 153 проекти (9,7%), «Комунальне господарство, енергозбереження» – 152 проектів (9,6%), «Публічний простір» – 100 проектів (6,3%), «Культура, туризм» – 95 проектів (6,0%), «Безпека» – 73 проекти (4,6%), «Охорона здоров’я» – 52 проекти (3,3%), «Соціальний захист» – 43 проекти (2,6%), «Екологія» – 28 проектів (1,8%), «Інше» – 20 проектів (1,3%), «Дороги, транспорт» – 15 проектів (0,9%), «IT» (інформаційні технології) – 15 проектів (0,9%).

Найбільше на голосування пройшло загальноміських проектів – 290 (18,3% від загальної кількості проектів).

«У лідерах за активністю – Дарницький район, у якому пройшли на голосування 249 проектів (15,7%). У Дніпровському районі – 174 проекти (11,1%), Деснянському районі – 170 проектів (10,7%), в Оболонському районі – 149 проектів (9,4%), у Голосіївському районі – 144 проекти (9,1%), у Солом’янському районі – 106 проектів (6,7%), у Шевченківському районі – 104 проекти (6,6%), у Подільському районі – 103 проекти (6,5%), у Святошинському районі – 57 проектів (3,6%), у Печерському районі – 37 проектів (2,3%)», – розповів Поворозник.

Він окремо нагадав, що рейтинг проектів формується за формулою: кількість голосів, які віддані за проект поділені на суму бюджетних коштів, необхідних для реалізації проекту.

Так, проекти за розміром бюджету розподілилися наступним чином:

від 50 тис. грн до 100 тис. грн – 237 проектів (2,5%) на суму 18 300 727 грн;

від 100 тис. грн до 500 тис. грн – 965 проектів (31,0%) на суму 231 610 352 грн;

від 500 тис. грн до 1 млн грн – 172 проекти (16,4%) на суму 122 651 332 грн;

від 1 млн грн до 1,5 млн грн – 97 проектів (15,8%) на суму 117 885 570 грн;

від 1,5 млн грн до 2 млн грн – 46 проектів (10,5%) на суму 78 192 621 грн;

від 2 млн грн до 2,5 млн грн – 19 проектів (5,8%) на суму 43 076 199 грн;

від 2,5 млн грн до 3 млн грн – 47 проектів (18,1%) на суму 131 857 654 грн.

«Найвища конкуренція буде серед проектів із бюджетом від 100 тис. грн до 500 тис. грн, де конкурувати будуть 965 проектів. Сума бюджетів у цьому діапазоні складає третину від загальної суми бюджетів на голосування. До кінця голосування за проекти ми очікуємо, що за процесом слідкуватиме понад 1 мільйон киян, із яких не менше 200 тисяч візьме участь в електронному голосуванні», – підсумував Поворозник та закликав киян не бути байдужими та долучатися до голосування за проекти ГБ-4.

Нагадаємо, для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте.

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