Громадянина Вірменії підозрюють у нападі на співробітника Адміністрації президента



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Місце смерті співробітника АП Фото: kyiv.npu.gov.ua

Підозрюваний «перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння напали на Бухтатого з метою заволодіння його особистим майном

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 слідчими поліції оголошено підозру 25-річному громадянину Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника адміністрації президента Олександра Бухтатого.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що 13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого на даний час встановлюється, «перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння помітили раніше незнайомого їм чоловіка та напали на нього з метою заволодіння його особистим майном».

«Зловмисники нанесли потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, внаслідок чого чоловік впав на землю. Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину. Тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі«, - йдеться у повідомленні.

Загиблим чоловіком виявився співробітник Адміністрації президента.

«За попередніми даними смерть чоловіка настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Однак остаточно причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що наразі готується клопотання суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи щодо встановлення особи другого нападника та його затримання.

Раніше повідомлялося, що у Києві 13 березня знайшли мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого. За попередньою неофіційною версією, вбивство сталось під час пограбування напередодні увечері.

Олександру Бухтатому було 46 років.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. Їх доставили в управління поліції, з ними спілкуються слідчі.