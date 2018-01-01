Грудень 2017 року став одним з найтепліших у Києві за 136 років

У грудні було встановлено п'ять температурних рекордів, наголошують в обсерваторії

Грудень минулого року в Києві був одним із найтепліших за 136 років спостережень, інформує Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського. «За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря грудня в столиці становила + 1,6 ° С, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У грудні було встановлено п'ять температурних рекордів, наголошують в обсерваторії

Грудень минулого року в Києві був одним із найтепліших за 136 років спостережень, інформує Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря грудня в столиці становила + 1,6 ° С, що перевищує кліматичну норму на 3,9 ° С. Грудень минулого року став одним із найтепліших за 136 років спостереження», - йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії у вівторок.

Згідно з даними, найнижча температура в Києві зафіксована 11 грудня - мінімальна температура опустилася до -3,8 ° С. Найтепліше стало через 5 днів - максимальна температура досягла + 9,8 °С.

У грудні було встановлено п'ять температурних рекордів, наголошують в обсерваторії.

Опадів в грудні випало 129 мм, що становило дві з половиною місячні норми, в результаті - друге місце серед найвологіших місяців з 1891 року, а в 2017 році - перше. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки, 37,19 грудня досягла 35 см, але до 27-го числа сніг повністю зійшов.