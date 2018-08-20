Група квартирних крадіїв тікала на автівці від поліції та врізалася в огорожу



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Правоохоронці затримали зловмисників на Оболоні

Столичні правоохоронці під час відпрацювання території затримали правопорушників на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі.

Зламавши замок вхідних дверей, чоловіки проникли у квартиру.

За словами правоохоронців, зловмисники, втікаючи на машині, в'їхали у паркову зону. Не впоравшись із керуванням, водій врізався в залізну огорожу. Після цього, чоловіки вибігли з автомобіля та почали розбігатися в різні сторони, однак усіх трьох наздогнали та затримали. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Ми з’ясували, що це місцеві жителі, 1979, 1986 та 1988 років народження, раніше судимі за майнові злочини. При поверхневій перевірці у них виявили золоті прикраси, гроші та мисливський ніж. Крім того, частину викрадених речей вони залишили в машині. Усі речові докази вилучені», – повідомив заступник начальника Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка). Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.