  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Губернатор Київщини Горган подасть у відставку - ЗМІ

    • Розсилка
    Глава Київської ОДА Олександр Горган може подати у відставку у жовтні 2018 року - Губернатор Київщини Горган подасть у відставку - ЗМІ
    Глава Київської ОДА Олександр Горган може подати у відставку у жовтні 2018 року

    На посаду глави Київської облдержадміністрації розглядаються три кандидатури

    Глава Київської облдержадміністрації Олександр Горган покине свій пост в середині жовтня 2018 року. Тоді як публічна активність голови КОДА в найближчий місяць буде зведена до мінімуму.

    Про майбутню відставку Горгана KV повідомило джерело в Адміністрації президента України.

    За даними джерела KV, звільнення Горгана має пройти досить тихо.

    «На початку наступного тижня Олександр напише заяву на відпустку і на кілька тижнів зникне з радарів. На публіці він повинен з'явитися тільки 14 жовтня, в день відкриття тренувального центру руху Пласт в Бучі. Поки планується візит на цей захід Петра Порошенка. Олександр багато зробив, щоб цей центр з'явився, і, думаю, йому дадуть можливість взяти участь у відкритті і разом з першою особою країни сказати якісь слова гостям», - припускає джерело в АП.

    За його словами, паралельно із заявою на відпустку, Горган напише заяву про звільнення за власним бажанням.

    «Буде оголошено про відставку губернатора прямо в Бучі чи на наступний день - поки невідомо. Все залежить від цілого ряду чинників. Наприклад, від наявності кандидата на пост, що незабаром звільняється. Наскільки мені відомо, з кандидатом поки не визначилися», - говорить джерело KV.

    За однією з них, губернатор Київської області складає повноваження через скандал, що розгорівся після виступу на дні Вишгорода. Там голова КОДА неоднозначно пожартував зі сцени з приводу невдалого інтимного зв'язку з однією зі своїх підлеглих.

    За іншою версією, секс-скандал лише прискорив процес відставки Горгана. Опоненти губернатора кажуть, що чиновники з Адміністрації президента не раз критикували Горгана за політичні промахи, посилення в столичному регіоні «Батьківщини» і слабкість в кризових комунікаціях.

    В облраді, КОДА та Адміністрації президента активно обговорюють трьох можливих наступників Олександра Горгана на посаді губернатора столичного регіону: екс-начальника київського главку міліції Олександра Терещука, екс-генпрокурора і заступника глави обласного осередку БПП Віталія Яреми, а також чинного заступника голови Київської міськдержадміністрації Дмитра Давтяна.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Читайте також
    Адміністрація Президента Київщина скандал Олександр Горган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ