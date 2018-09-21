Губернатор Київщини Горган подасть у відставку - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Київської ОДА Олександр Горган може подати у відставку у жовтні 2018 року

На посаду глави Київської облдержадміністрації розглядаються три кандидатури

Глава Київської облдержадміністрації Олександр Горган покине свій пост в середині жовтня 2018 року. Тоді як публічна активність голови КОДА в найближчий місяць буде зведена до мінімуму.

Про майбутню відставку Горгана KV повідомило джерело в Адміністрації президента України.

За даними джерела KV, звільнення Горгана має пройти досить тихо.

«На початку наступного тижня Олександр напише заяву на відпустку і на кілька тижнів зникне з радарів. На публіці він повинен з'явитися тільки 14 жовтня, в день відкриття тренувального центру руху Пласт в Бучі. Поки планується візит на цей захід Петра Порошенка. Олександр багато зробив, щоб цей центр з'явився, і, думаю, йому дадуть можливість взяти участь у відкритті і разом з першою особою країни сказати якісь слова гостям», - припускає джерело в АП.

За його словами, паралельно із заявою на відпустку, Горган напише заяву про звільнення за власним бажанням.

«Буде оголошено про відставку губернатора прямо в Бучі чи на наступний день - поки невідомо. Все залежить від цілого ряду чинників. Наприклад, від наявності кандидата на пост, що незабаром звільняється. Наскільки мені відомо, з кандидатом поки не визначилися», - говорить джерело KV.

За однією з них, губернатор Київської області складає повноваження через скандал, що розгорівся після виступу на дні Вишгорода. Там голова КОДА неоднозначно пожартував зі сцени з приводу невдалого інтимного зв'язку з однією зі своїх підлеглих.

За іншою версією, секс-скандал лише прискорив процес відставки Горгана. Опоненти губернатора кажуть, що чиновники з Адміністрації президента не раз критикували Горгана за політичні промахи, посилення в столичному регіоні «Батьківщини» і слабкість в кризових комунікаціях.

В облраді, КОДА та Адміністрації президента активно обговорюють трьох можливих наступників Олександра Горгана на посаді губернатора столичного регіону: екс-начальника київського главку міліції Олександра Терещука, екс-генпрокурора і заступника глави обласного осередку БПП Віталія Яреми, а також чинного заступника голови Київської міськдержадміністрації Дмитра Давтяна.

Читайте також матеріали «Главкома»: