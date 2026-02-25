Головна Київ Новини
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
Із серпня 2023 року Ближні печери були закриті для відвідувачів
фото: Міністерство культури України

Ближні печери поки що працюватимуть у тестовому режимі

Відсьогодні, 25 лютого 2026 року, Ближні печери Києво-Печерської лаври, які були закриті для відвідувачів з серпня 2023 року, офіційно відкриті для паломників та відвідувачів. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, інформує «Главком».

Рішення про відкриття печер оголосили 24 лютого. У Національний день молитви та четверті роковини повномасштабної війни, у Хрестовоздвиженському храмі над Ближніми печерами було звершено Молитву за Україну під проводом митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У Хрестовоздвиженському храмі пролунала Молитва за Україну під проводом митрополита Київського і всієї України Епіфанія
У Хрестовоздвиженському храмі пролунала Молитва за Україну під проводом митрополита Київського і всієї України Епіфанія
фото: Міністерство культури України

«Тут, у серці Лаври, ми підтверджуємо: українська історія глибша за будь-які імперські амбіції. Ми повертаємо святині її історичний український контекст у партнерстві з Православною Церквою України», – наголосила Тетяна Бережна.

Міністерка культури зауважила, що Ближні печери відкривають у тестовому режимі. Це дозволить поєднати доступ вірян до святинь із фаховим збереженням пам’ятки. Важливою особливістю є те, що маршрут у печерах відновлюють за зразками часів Петра Могили та Івана Мазепи. Таким чином Україна відроджує автентичну традицію національного паломництва.

Ближні печери Києво-Печерської лаври
Ближні печери Києво-Печерської лаври
фото: Міністерство культури України

На сторінці Лаври у соцмережі зазначається, що вхід до печер поки що можливий лише у складі груп за попереднім записом:

  • тел. для запису: 0444066375, 0667280327.
  • Графік роботи: середа-неділя. Вихідні: понеділок, вівторок.
  • Паломники: 9:00 – 11:00.
  • Екскурсії: 12:00 – 16:00.
Ближні печери Києво-Печерської лаври
Ближні печери Києво-Печерської лаври
фото: Міністерство культури України

Цей крок став продовженням системної роботи: кілька тижнів тому Мінкульт передав у безоплатне користування ПЦУ перші два корпуси Нижньої лаври.

Влада сподівається, що оновлений простір Лаври стане для українців місцем сили та внутрішньої опори, яка необхідна разом із військовою міццю та міжнародною підтримкою. 

Нагадаємо, у Києві завершила роботу спільна реактивна моніторингова місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Протягом 17-20 лютого 2026 року експерти обстежували стан головних святинь України – Софійського собору та Києво-Печерської лаври. Експерти зафіксували наслідки нещодавніх обстрілів, які завдали прямих збитків пам’яткам світового значення.

«Главком» повідомляв, що 10 червня 2025 року Софіївський собор зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) має оцінити стан збереження об’єкта та фактори, що на нього впливають, для подальшого планування заходів з охорони пам’ятки.

Також внаслідок масованого обстрілу столиці у ніч проти 24 січня зазнали ушкоджень корпуси Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Удар прийшовся на галерею, яка веде до входу Дальніх печер. Внаслідок цього пошкоджено кілька дверей і винесено декілька віконних рам.

