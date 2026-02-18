Ватикан бере на службу штучний інтелект: що зміниться для вірян

Католицька церква запускає нову систему перекладу богослужінь у реальному часі, а для зручності довелося скористатися послугами штучного інтелекту

Ватикан вирішив поєднати традицію з новими технологіями. Для відвідувачів богослужінь запускає систему синхронного перекладу, яка працює на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Engadget.

Тепер учасники святої меси зможуть слухати або читати переклад одразу 60 мовами. Сама ідея полягає в тому, щоб зробити літургію зрозумілішою для паломників незалежно від їхньої мови.

Скористатися перекладом доволі просто: відвідувачам потрібно лише відсканувати QR-код у храмі. Після цього відкриється вебсторінка з аудіо- та текстовим перекладом у режимі реального часу.

«Базиліка Святого Петра століттями приймала вірян усіх народів і мов. Надаючи інструмент, який допомагає багатьом розуміти слова літургії, ми прагнемо служити місії, яка визначає центр католицької церкви, вселенської за своїм покликанням», – заявив кардинал Мауро Гамбетті.

Він підкреслив, що базиліка історично об’єднує віруючих різних народів, а сучасні технології можуть допомогти ще краще виконувати цю місію.

