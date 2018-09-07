Хлопець вийшов на дорогу з табличкою у пошуках водія, який збив його дівчину (фото)



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На Оболоні автомобіль збив дівчину на пішохідному переході і втік з місця ДТП

Мешканці Оболонського району помітили молодого хлопця, який стоїть на узбіччі дороги вдень та ввечері та просить допомогти знайти автомобіль, який збив його дівчину на пішохідному переході.

Про це повідомила киянка Марія Ігорівна на своїй сторінці в Facebook.

Хлопця звати Михайло. 3 вересня автомобіль збив його кохану на пішохідному переході між поліклінікою №1 та кафе «Талісман» на вулиці Йорданській на Оболоні. Водій не зупинився і втік з місця події.

Як розповіла сама потерпіла Ольга Пружина у Facebook, внаслідок аварії у неї зламана ключиця. Зараз життю дівчини вже нічого не загрожує.

Свідків цієї аварії не було. Поруч з переходом встановлені три камери відеоспостереження, проте, за словами Михайла, слідчий сказав, що вони не працюють. Тому хлопець зараз розшукує власників авто, які мають записи події з відеореєстратора.

Відомо, що автомобіль збив дівчину в понеділок, 3 вересня, в проміжку між 21:00 та 21:30. Це сталося на пішохідному переході біля поліклініки № 1. Всіх, хто може допомогти в пошуках винуватця аварії, просять писати Михайлу в особисті повідомлення у Facebook.

Як повідомлялося, 6 вересня на проспекті Героїв Сталінграда в Києві сталася ДТП з постраждалими: Volkswagen Bora збив жінку на пішохідному переході.

Джерело: Наш Киев