На Оболоні Volkswagen збив жінку на пішохідному переході



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор ДТП на проспекті Героїв Сталінграда

Жінка виходила з-за маршрутки і водій Volkswagen не помітив її

У четвер, 6 вересня, на проспекті Героїв Сталінграда в Києві сталася ДТП з постраждалими: Volkswagen Bora збив жінку на пішохідному переході.

Аварія трапилася приблизно о 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

Автомобіль Volkswagen їхав в сторону вулиці Північної. Жінка переходила дорогу на пішохідному переході. За словами свідка, постраждала виходила з-за маршрутки. Водій Volkswagen, не помітивши жінку, збив її. На місце прибули співробітники патрульної поліції і медики.

На вигляд постраждалій 45-50 років, вона отримала незначні травми, але була госпіталізована в лікарню.

Подробиці події з'ясовуються.

Як повідомлялося, 5 вересня на вулиці Дегтярівській 49г у Києві зіткнулися Ford Kuga і вантажівка Mercedes Benz.