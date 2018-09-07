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    На Оболоні Volkswagen збив жінку на пішохідному переході

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    ДТП на проспекті Героїв Сталінграда - На Оболоні Volkswagen збив жінку на пішохідному переході
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Героїв Сталінграда

    Жінка виходила з-за маршрутки і водій Volkswagen не помітив її

    У четвер, 6 вересня, на проспекті Героїв Сталінграда в Києві сталася ДТП з постраждалими: Volkswagen Bora збив жінку на пішохідному переході.

    Аварія трапилася приблизно о 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Автомобіль Volkswagen їхав в сторону вулиці Північної. Жінка переходила дорогу на пішохідному переході. За словами свідка, постраждала виходила з-за маршрутки. Водій Volkswagen, не помітивши жінку, збив її. На місце прибули співробітники патрульної поліції і медики.

    На вигляд постраждалій 45-50 років, вона отримала незначні травми, але була госпіталізована в лікарню.

    Подробиці події з'ясовуються.

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    На Оболоні Volkswagen збив жінку на пішохідному переході
    На Оболоні Volkswagen збив жінку на пішохідному переході
    На Оболоні Volkswagen збив жінку на пішохідному переході
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 5 вересня на вулиці Дегтярівській 49г у Києві зіткнулися Ford Kuga і вантажівка Mercedes Benz.

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