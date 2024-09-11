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Голлівудський актор Майкл Дуглас приїхав до Києва (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Голлівудський актор Майкл Дуглас приїхав до Києва (фото)
Майкл Дуглас завітав до Андріївської церкви
фото: пресслужба управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації

Почесний гість був вражений красою архітектури міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві

Відомий голлівудський актор та номінант Оскара Майкл Дуглас сьогодні, 11 вересня приїхав в Україну. Актор вже встиг відвідати низку пам'яток культури, повідомляє пресслужба управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Дуглас, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну, приїхав до Києва. «Під час прогулянки Майкл відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк «Володимирська гірка», де оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого завітав до величної Андріївської церкви. Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві», – йдеться в дописі.

До відома, актор прибув до України, аби взяти участь у Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня. Організувала цей захід перша леді Олена Зеленська.

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, актор виступив зі словами підтримки українському народу. «Зараз чудовий час оцінити, що таке справжня демократія. Я просто дуже пишаюся тим, що зробили люди в цій країні» – заявляв Дуглас. 

Як повідомлялося, у четвер, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Цьогорічний захід зосередиться на глобальних викликах, з якими стикаються діти в сучасному світі.

Зеленська окреслила ключові теми саміту: проблеми депортації та примусового переміщення дітей, індоктринація та мілітаризація дітей окупантами. Також будуть обговорюватися виклики у сімейному середовищі, включаючи насильство, розлучення та батьківський кіднепінг.

Освітній простір стане ще одним важливим виміром дискусій, де розглядатимуть не лише фізичну, а й ментальну та психологічну безпеку дітей. Окрему увагу приділять кіберпростору та пов'язаним з ним загрозам для дітей, таким як грумінг, дезінформація та витік особистих даних.

Теги: актор Кінопремія «Оскар» голлівудський актор Майкл Дуглас

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