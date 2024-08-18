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Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною
У 2022 році Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом
фото: AP

Із першого дня війни в Україні легендарний актор неодноразово висловлювався на підтримку нашого народу

У віці 88 років не стало Алена Делона, зірки французького кіно. Попри проблеми зі здоров’ям, актор аж до самої смерті підтримував Україну в боротьбі з країною-аресоркою РФ. «Главком» пригадує, як це було.

У 2022 році Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. 

У межах проєкту актор зачитав перед камерами вірші українського поета Тараса Шевченка.

Згодом, у вересні 2022-го, Ален Делон вперше від 2021 року з'явився на публіці, щоб підтримати Україну. Тоді він зізнався, що візьме інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

«Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців», – казав Делон телеканалу BFMTV.

Під час інтерв'ю Зеленський відзначив акторський талант Делона. «Я ніколи не був таким великим актором, як ви», – заявив він. Делон у відповідь прокоментував президентство Зеленського: «Я ніколи не буду таким гідним президентом, як ви».

А не так давно, у квітні 2024-го президент нагородив легенду французького кіно орденом «За заслуги перед Україною». 

«Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця», – наголосив тоді посол України у Франції Вадим Омельченко.

Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною фото 1
фото: скріншот відео
Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною фото 2
фото: скріншот відео

Нагадаємо, що про смерть 88-річного Алена Делона стало відомо сьогодні зранку.

Теги: Ален Делон актор кіно смерть

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