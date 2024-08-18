Поезія Шевченка і нагорода від Зеленського. Що пов’язувало легендарного Алена Делона з Україною
Із першого дня війни в Україні легендарний актор неодноразово висловлювався на підтримку нашого народу
У віці 88 років не стало Алена Делона, зірки французького кіно. Попри проблеми зі здоров’ям, актор аж до самої смерті підтримував Україну в боротьбі з країною-аресоркою РФ. «Главком» пригадує, як це було.
У 2022 році Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції.
У межах проєкту актор зачитав перед камерами вірші українського поета Тараса Шевченка.
Згадаймо, як Ален Делон читав французською «Заповіт» Тараса Шевченка pic.twitter.com/yz12fKLMra— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024
Згодом, у вересні 2022-го, Ален Делон вперше від 2021 року з'явився на публіці, щоб підтримати Україну. Тоді він зізнався, що візьме інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.
«Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців», – казав Делон телеканалу BFMTV.
Під час інтерв'ю Зеленський відзначив акторський талант Делона. «Я ніколи не був таким великим актором, як ви», – заявив він. Делон у відповідь прокоментував президентство Зеленського: «Я ніколи не буду таким гідним президентом, як ви».
А не так давно, у квітні 2024-го президент нагородив легенду французького кіно орденом «За заслуги перед Україною».
«Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця», – наголосив тоді посол України у Франції Вадим Омельченко.
Нагадаємо, що про смерть 88-річного Алена Делона стало відомо сьогодні зранку.
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