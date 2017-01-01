Хотів проскочити на червоний сигнал світлофора: у Києві ДТП з постраждалими

У результаті ДТП постраждав пасажир

Сьогодні, 25 грудня, вранці у Києві перетині вулиць Жилянська і Тарасівська сталася ДТП із постраждалими. «Водій на автомобілі JAC J5, держ. номер ВТ3750ВВ, їхав по Тарасівській і вирішив проскочити на червоний сигнал світлофора, не пропустивши при цьому автомобіль KIA Cerato, держ. номер АЕ8924ІВ», - повідомляє «Київ



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Фото: Київ оперативний ДТП на перетині Жилянської і Тарасівської

У результаті ДТП постраждав пасажир

Сьогодні, 25 грудня, вранці у Києві перетині вулиць Жилянська і Тарасівська сталася ДТП із постраждалими.

«Водій на автомобілі JAC J5, держ. номер ВТ3750ВВ, їхав по Тарасівській і вирішив проскочити на червоний сигнал світлофора, не пропустивши при цьому автомобіль KIA Cerato, держ. номер АЕ8924ІВ», - повідомляє «Київ оперативний».

В результаті ДТП постраждав пасажир KIA, який їхав на задньому сидінні. Його госпіталізували з різними травмами.

Зазначається, що обидва водії були тверезі.