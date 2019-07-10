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    Хрумкі огірки, солодкі ягоди: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    Хрумкі огірки, солодкі ягоди: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    У середу ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

    У середу, 10 липня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки «SHELL»; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    Як відомо, під час спекотних днів червня ярмарки у столиці не проводилися.

    Нагадаємо, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

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