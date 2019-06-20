Хто труїть Бровари? Жителі передмістя Києва скаржаться на сморід



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Винним у шкідливих викидах уночі називають підприємство «Орієнтир-Буделемент»

Мер міста Ігор Сапожко переконує, що місцеве підприємство не забруднює повітря

Жителі міста Бровари, що під Києвом, останнім часом регулярно скаржаться в соцмережах на сморід, схожий на запах від паління шин. Зазвичай він з’являється ввечері-вночі.

Винним у викидах називають підприємство «Орієнтир-Буделемент». Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна Бровари».

Зазначимо, підприємство «Орієнтир-Буделемент» займається виготовленням газоблоків, які використовують у будівництві. Компанію вважають одним із основних платників податків у бюджет Броварів.

Цими вихідними підприємство «Орієнтир-Буделемент», що на Промвузлі, працювало на повну потужність, однак викидів і неприємних запахів від фірми не було. У цьому переконує міській голова Ігор Сапожко, згадуючи про результати нещодавніх досліджень. Згідно з ними, запах іде з району Требухова і Гоголева.

Тим часом у Громадській раді при виконкомі запевняють, що винним у забрудненні є саме «Орієнтир-Буделемент».

Під час оперативної наради за участі міського голови у вівторок, 18 червня, керівник броварського відділення Держпродспоживлужби Володимир Ситюк доповів, що минулий тиждень став дуже багатим на звернення від громадян на гарячу лінію щодо забруднення атмосферного повітря в місті. Водночас служба брала участь у дослідженні джерел забруднення. І порушень не виявила.

У Броварській міській раді також зазначили, що особливо в останні дні до них надходить багато скарг щодо забруднення повітря, але не всі вони виявляються достовірними. Очільниця «Контакт-центру» Олена Калашник розповіла, що її відомство перебуває постійно на онлайн-зв’язку зі скаржниками, завдяки чому на випадки виїздять одразу, іноді навіть уночі. Чергування ДСНС і поліції триває постійно, додає Ігор Сапожко.

6 червня броварський районний відділ лабораторних досліджень провів перевірку якості повітря у чотирьох точках міста. У пробах атмосферного повітря фахівці не виявили перевищення вмісту шкідливих речовин аміаку, неорганічного пилу, формальдегіду, азоту діоксину, вуглецю оксиду та інших речовин.

Науковці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС повідомили, що протягом 2-5 червня вони обробляли супутникову інформацію. У загальному стовпі атмосфери вони помітили деяке перевищення значень моноксиду вуглецю (СО) на південь та південний схід від Броварів, зокрема в районі сіл Гоголів і Требухів. «Найчастіше СО надходять у повітря як продукт горіння»,– зазначено у відповіді. Перевищень інших речовин, які забруднюють повітря, фахівці інституту не виявили.