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    Стара стіна на Оболоні перетворилась на артоб’єкт, що заохочує читати (фото)

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    Мурал площею 110&nbsp;кв. м намальований на&nbsp;стіні старої котельної&nbsp; - Стара стіна на Оболоні перетворилась на артоб’єкт, що заохочує читати (фото)
    Мурал площею 110 кв. м намальований на стіні старої котельної 
    Фото: Віталій Гідеван/Facebook

    Створено новий артоб’єкт замість страшного звалища

    Стіна старої і спаплюженої котельної навпроти школи №29 на вулиці Калнишевського в Оболонському районі перетворилась на яскравий артоб’єкт.

    Мурал, який заохочує читати, створив відомий київський художник Віталій Гідеван.

    На стіні зображена дівчинка, що стоїть на книжках, і їй відкривається чудовий обрій.

    «Нові світи фантастичних пригод та безлічі знань зовсім поруч. Щоб відкрити їх, потрібно докласти трохи зусиль, і вітрила навчання розкриються на повну перед їх читачем. Можливо, одна з цих книг надасть учню мрію, надихне на грандіозні відкриття. Цей багаж знань зможе відкрити йому нові можливості у медицині, технологіях та зупиненні глобальних катастроф, які йдуть від процесу людської життєдіяльності», – написав Гідеван на своїй сторінці у Facebook.

    Художник зазначив, що робота виконана разом із lena_noyna.

    Гідеван подякував голові Оболонської РДА Кирилу Фесику за організацію та підтримку проєкту.

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    Фото: Кирило Фесик/Facebook
    Фото: Віталій Гідеван/Facebook

    Раніше повідомлялося, що у Києві налічується понад 150 муралів.

    На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

    Нещодавно на вул. Княжий Затон, 21 у Дарницькому районі з’явився перший із трьох муралів спецпроєкту на тему протидії домашньому насильству «Народжені з попелу».

    Теги: Київ книги мурал мистецтво
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    Стара стіна на Оболоні перетворилась на артоб’єкт, що заохочує читати (фото)