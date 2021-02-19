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    Після потужного снігопаду Київ готується до підтоплень: брифінг Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Після потужного снігопаду Київ готується до підтоплень: брифінг Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Київський міський голова понформував про стан справ у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, міський голова розповів:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • скільки пунктів тестування працює в столиці;
    • скільки школярів та педагогів хворіють на коронавірус;
    • яка кількість бригад швидкої працює в місті;
    • про підготовку міста до можливих підтоплень;
    • щодо самогубств підлітків у Києві.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 18 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 544 людей. Це на 31 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 17 лютого було 513 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 133891 випадок захворювання на Covid-19.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

    18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

    15 лютого на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху.

    17 лютого вдень сталося чергове падіння дитини з висоти: на вулиці Архітектора Вербицького в Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкону на 16 поверсі.

    Теги: Віталій Кличко Київ самогубство коронавірус
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