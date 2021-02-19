Після потужного снігопаду Київ готується до підтоплень: брифінг Кличка (відео)

Київський міський голова понформував про стан справ у столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Так, міський голова розповів:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;

скільки пунктів тестування працює в столиці;

скільки школярів та педагогів хворіють на коронавірус;

яка кількість бригад швидкої працює в місті;

про підготовку міста до можливих підтоплень;

щодо самогубств підлітків у Києві.

Як повідомлялося, за минулу добу, 18 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 544 людей. Це на 31 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 17 лютого було 513 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 133891 випадок захворювання на Covid-19.

Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

15 лютого на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху.

17 лютого вдень сталося чергове падіння дитини з висоти: на вулиці Архітектора Вербицького в Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкону на 16 поверсі.