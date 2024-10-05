Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування

Державне бюро розслідувань у межах досудового слідства вивчає списки «ухилянтів», які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У них, повідомляють у відомстві, були зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Про це заявила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук у коментарі «Суспільне Хмельницький».

Видання наводить висновки адвокатки Наталії Свірневської. Вона наголошує, що тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування.

«Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити», – зазначила адвокатка.

Свірневська пояснила, якщо буде доведено, що у людини зі списку неправильний діагноз, який «встановлений» з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Адвокатка розповіла, якщо органи досудового розслідування встановлять, що крім цього, були надані гроші за те, щоб отримати діагноз, який би давав підстави на відстрочку чи на те, щоб не служити в ЗСУ, то такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

«Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання», – пояснила Свірневська.

Раніше стал овідомо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

До слова, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Згодом пресслужба Хмельницької обласної ради заявила, що особисте збагачення шляхом протиправних дій є неприпустимим, особливо у нинішній час війни.