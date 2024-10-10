Нардеп повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту

Гетманцев зауважив, що не передбачено пільг для криптовалюти

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть легалізувати криптовалюту у 2025 році. Про це він розповів в інтерв'ю ASATrьопс.

«Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати криптовалюту та обкласти її у відповідний спосіб», – йдеться у заяві.

Гетманцев зауважив, що не передбачено пільг для криптовалюти. Планується стандартне оподаткування, яке охоплюватиме інвестиційний прибуток.

Народний депутат також додав, що розрахунок криптовалютою буде дозволений.

До слова, влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїна, і серед них і Україна. За даними експертів компанії Kaiko, влада США, Китаю, Великої Британії та України може розпочати розпродаж своїх запасів біткоїнів у вересні. Курс першої криптовалюти через це здатний наблизитись до позначки $53 тис.

Також згідно з недавнім аналізом, проведеним аналітичною компанією IntoTheBlock, історичні цикли біткоїна вказують на те, що у 2025 році криптовалюта може продемонструвати солідне ралі.