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За сприяння Катару РФ та Україна проведуть обмін тринадцятьма дітьми

Степан Гафтко
glavcom.ua
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За сприяння Катару РФ та Україна проведуть обмін тринадцятьма дітьми
Катар посприяв поверненню українських дітей додому
фото з відкритих джерел

Катар виступив посередником у перемовинах України та Росії

Тринадцять дітей, які були переміщені внаслідок війни, будуть обміняні між РФ та Україною. Домовленостей вдалось досягнути під егідою Катару. Про це пише видання Le Monde.

За словами катарського чиновника у розмові з журналістами, дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми родинами в Україні.

Також він додав, що «четверо неповнолітніх» будуть відправлені до своїх сімей у РФ в рамках даного обміну. Про таку домовленість у Досі оголосили напередодні, в четвер. Джерело агентства Agence France-Presse (AFP) уточнило, що йдеться про дев'ятьох українських дітей віком від 12 до 17 років, та чотирьох російських – у віці від 2 до 7 років.

Також, за інформацією катарських чиновників, усіх дітей зустрінуть в посольстві Росії в Катарі, а вже потім проведуть обмін. Це має бути черговим обміном між країнами за посередництва Катару, який з липня 2023 року допомагав репатріювати українських дітей, перевезених до Росії та окуповані РФ українських територій з початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США

Нагадаємо, що Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін.

Раніше стало відомо, що Катар уклав дві найбільші та довгострокові угоди про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Ці закупівлі дозволять ЄС замістити близько 6,5% довоєнного імпорту газу з країни-агресора Росії.

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Теги: росія Україна Катар обмін діти війна

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