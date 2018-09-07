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    Інформація про викрадення двох столичних школярок виявилася фейком

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    Інформація про викрадення двох столичних школярок виявилася фейком

    «Викрадачем» виявився наречений, який таким чином вирішив розіграти свою кохану

    У Києві стався інцидент, який схвилював багатьох городян. ЗМІ повідомили про викрадення двох неповнолітніх дівчаток.

    Все сталося 6 вересня на вулиці Мате Залки в Оболонському районі.

    Як повідомили ЗМІ, школярки звали на допомогу і відбивалися від викрадачів, але все сталося дуже швидко. Кілька молодиків у чорних масках насильно заштовхали двох дівчаток в автомобіль Audi і вивезли в невідомому напрямку. Також в Києві нібито оголосили план «Перехоплення».

    Як розповіла Інформатору прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик, новина про викрадення і «Перехоплення» - неправдива. Виявилося, що дівчина була одна, а «викрадач» - її наречений.

    «Нікого не крали «по-справжньому», таким чином хлопець вирішив розіграти свою кохану. З нею все в порядку», - зазначила Блищик.

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