У Києві невідомі на автомобілі викрали двох школярок



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Дівчат викрали молодики у чорних масках

Поліція розшукує автомобіль Audi c держномером АІ5511НВ

У четвер, 6 вересня, увечері на вулиці Мате Залки, біля будинку №1/12 в Оболонському районі столиці невідомі викрали двох неповнолітніх дівчат. Інцидент стався близько 21:00.

Як дізналася «Страна» з власних джерел у МВС, свідком події став випадковий перехожий. За його словами, жертви звали на допомогу і відбивалися від викрадачів, але все сталося настільки швидко, що ніхто не встиг нічого вдіяти, хоча на вулиці ще було досить людно.

Кілька молодиків у чорних масках насильно заштовхали двох школярок, судячи з їх юного вигляду, в автомобіль Audi c держномером АІ5511НВ (реєстрація Київської області. - Ред.) і вивезли в невідомому напрямку.

Свідок тут же повідомив про надзвичайну подію в поліцію. У Києві оголошено план «Перехоплення» - відомості про викрадення передані всім постам. Вже встановлено господар автомобіля і розшукується сама машина з викраденими дівчатами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.146 КК України - Викрадення людини.

Нагадаємо, 6 вересня п'ять неповнолітніх влаштували різанину на Хрещатику в Києві.