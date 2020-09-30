«Цукрова» афера: шахрайка ошукала підприємців на 33 млн грн



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Суд взяв аферистку під варту на два місяці

Зловмисниця розробила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом реалізації цукру

За рішенням Шевченківського районного суду Києва взято під варту 52-річну харків’янку, підозрювану у шахрайському заволодінні грошовими коштами у сумі понад 33 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що наприкінці 2014 року зловмисниця розробила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом реалізації цукру.

Користуючись довірою знайомих підприємців, підозрювана повідомляла їм про можливість придбати цукор у великих об’ємах за заниженою вартістю, обіцяючи надвисокі прибутки від його подальшого збуту. Такі можливості жінка аргументувала впливовими знайомствами у Державному агентстві резерву України.

Отримуючи кошти від підприємців, жінка, не маючи на меті здійснення обіцяних дій із закупки цукру, розпоряджалася коштами на власний розсуд.

Загалом у період з грудня 2014-го по жовтень 2017 року жінка заволоділа коштами шістьох потерпілих у сумі понад 33 мільйони гривень.

Майже два роки підозрювана ухилялася від правоохоронних органів, у зв’язку з чим перебувала у розшуку.

28 вересня 2020 року жінку затримали у Харкові. Наразі за клопотанням Київської міської прокуратури рішенням Шевченківського районного суду Києва до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з визначенням розміру застави у 33 мільйони гривень, що відповідає сумі завданих збитків.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.