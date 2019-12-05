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    Біля аеропорту «Бориспіль» патрульні затримали молодика, який перебував у розшуку

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    Патрульні затримали 19-річного водія&nbsp;Renault Logan - Біля аеропорту «Бориспіль» патрульні затримали молодика, який перебував у розшуку
    Патрульні затримали 19-річного водія Renault Logan
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Чоловік знаходився у розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом

    У ніч на четвер, 5 грудня, близько 03:00 на території аеропорту «Бориспіль» патрульні затримали молодика, який перебував у розшуку.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Правоохоронці зупинили авто Renault Logan, 19-річний водій якого порушив ПДР.

    Під час перевірки документів патрульні встановили, що цей водій знаходиться у розшуку відділком поліції міста Переяслав за незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно чи в поєднанні з насильством (або погрозою), або з проникненням з завданням матеріальної шкоди.

    Бориспільські інспектори повідомили та викликали ініціатора розшуку на місце пригоди для встановлення всіх обставин справи.

    Як повідомлялося, 2 грудня в Обухові Київської області група реагування патрульної поліції зупинила водія за порушення ПДР.  Як виявилося, за кермом легковика перебував депутат районної ради у стані алкогольного сп'яніння.

    За минулий тиждень, з 25 листопада до 1 грудня, київські патрульні склали 229 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

    Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль водій Київщина автомобіль злочинець розшук
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