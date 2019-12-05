Біля аеропорту «Бориспіль» патрульні затримали молодика, який перебував у розшуку



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Патрульні затримали 19-річного водія Renault Logan Фото: Патрульна поліція Київської області

Чоловік знаходився у розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом

У ніч на четвер, 5 грудня, близько 03:00 на території аеропорту «Бориспіль» патрульні затримали молодика, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Правоохоронці зупинили авто Renault Logan, 19-річний водій якого порушив ПДР.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що цей водій знаходиться у розшуку відділком поліції міста Переяслав за незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно чи в поєднанні з насильством (або погрозою), або з проникненням з завданням матеріальної шкоди.

Бориспільські інспектори повідомили та викликали ініціатора розшуку на місце пригоди для встановлення всіх обставин справи.

Як повідомлялося, 2 грудня в Обухові Київської області група реагування патрульної поліції зупинила водія за порушення ПДР. Як виявилося, за кермом легковика перебував депутат районної ради у стані алкогольного сп'яніння.

За минулий тиждень, з 25 листопада до 1 грудня, київські патрульні склали 229 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.