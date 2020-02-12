У Кличка оголосили, коли з’явиться 4G в метро



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У березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро

Радник київського міського голови Максим Бахматов ініціював оперативну зустріч щодо стану впровадження 4G Internet у київському метрополітені. Він зібрав у Київській міській держадміністрації представників Міністерства цифрової трансформації, Верховної Ради, комунальних підприємств, операторів мобільного зв’язку, бізнесу, інтернет-асоціацій.

«Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу. Закон повинен виконуватись. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватись. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проект буде втілено в анонсовані терміни», – заявив Бахматов, якого цитує пресслужба КМДА.

За словами Бахматова, наразі погоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном і операторами була надана необхідна технічна документація.

«Оператори вже завезли до країни перші партії спеціального обладнання для побудови мережі й очікують на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт у метро. Повноцінна реалізація інвестиційного проєкту залежить від прийняття Київрадою рішення про плату за телеком-доступ до об’єктів комунальної власності», – зазначив директор з регуляторного забезпечення «Київстару» Олександр Когут.

«Це питання важливе. Важливе не тільки самою реалізацією технології 4G у метрополітені, а й кейсом прозорого доступу провайдерів до міських мереж. Операторам все ще потрібно пройти певний бюрократичний шлях, але вже, як мінімум, є його дорожня карта», – зазначив київський активіст Олександр Барабошко.

Нагадаємо, що у березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро:

«Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»;

«Сирець», «Дорогожичі»;

«Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь».

Наприкінці 2020-го - на початку 2021 року – на всіх станціях та тунелях.