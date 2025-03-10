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Відсьогодні у Святошинському районі курсує новий автобус: схема проїзду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відсьогодні у Святошинському районі курсує новий автобус: схема проїзду
Автобус № 90 курсуватиме за маршрутом «Площа Валерія Марченка – станція метрополітену «Святошин»
фото з відкритих джерел

Для зручності пасажирів маршруту присвоєно номер 90-К

У понеділок, 10 березня, у Святошинському районі Києва розпочав роботу новий автобусний маршрут. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Для поліпшення транспортного обслуговування мешканців Святошинського району з 10 березня організують рух окремих рейсів автобуса № 90 за маршрутом «Площа Валерія Марченка – станція метрополітену «Святошин», – йдеться у повідомленні.

Для зручності пасажирів маршруту присвоєно номер 90-К. Рух маршруту буде організовано за схемою:

  • площа Валерія Марченка – вул. Стеценка – вул. Мрії – Берестейський проспект – ст. м. «Святошин» – Чорнобаївська площа – Берестейський проспект – ст. м. «Нивки» – Берестейський проспект – вул. Мрії – вул. Стеценка – площа Валерія Марченка.
Схема руху окремих рейсів автобусного маршруту №90-К
Схема руху окремих рейсів автобусного маршруту №90-К
фото: Департамент транспортної інфраструктури

Нагадаємо, з 1 березня внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району.

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

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Теги: Київ громадський транспорт метро

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