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У Києві 22-23 лютого буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 22-23 лютого буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту
У неділю, 23 лютого, змінить рух автобус № 31
фото з відкритих джерел

В суботу, 22 лютого, змінять рух автобуси №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбус № 34

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Кубанської України, Миколи Закревського, Татарській та Йорданській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, в суботу, 22 лютого, змінять маршрути автобуси №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбус № 34, а в неділю, 23 лютого – автобус № 31.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме: 

  • автобус № 33 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • автобус № 39 – у напрямку до вул. Ракетної – від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 63 – від ст. м. «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України;
  • автобус № 81 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;
  • автобус № 101 – від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

Теги: транспорт Київпастранс автобус Київ ярмарок

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