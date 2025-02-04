Бобри за кілька днів заощадили бюджету Чехії мільйон доларів

Бобри в Чехії випередили людей і «завершили» проєкт греблі, який планувався роками

Бобри за два дні збудували кілька гребель на території ландшафтного парку Брди в Чехії і тим самим завершили проєкт відновлення річки Клабава вартістю $1,2 млн. Про це пише портал money.pl. Відомо, що місцева влада мала намір завершити його за кілька років.

«У заповідній ландшафтній зоні Брди бобри збудували кілька дамб, відновлюючи місцевість до її природного водно-болотного стану. Адміністрація заповідної території планувала так звану ревіталізацію і вже мала готові дозволи, але тварини зробили це самі – і в дуже короткий термін», – пишуть журналісти.

Бобри знайшли потрібне місце для будівництва, яким виступив дренажний канал, призначений для осушення території. Бобри склали греблю з молодих осин і заболотили територію в той момент, коли влада лише завершила підготовку дозволу на будівництво.

Бобер здатний збудувати греблю за одну, максимум за дві ночі. «Людина спочатку має отримати дозволи, рішення, а потім подивитися, чи знайдуться на це гроші», – розповів зоолог Йіржі Влчек.

Але подекуди діяльність гризунів завдала і шкоди. Через блокування каналу місцями було затоплено поля, а також пошкоджено залізницю.

Однак не скрізь діяльність бобрів приносить користь людині. У Орлічкоустецькому регіоні їх дамби спричинили затоплення полів і залізничних колій.

Чисельність бобрів в Чехії оцінюється приблизно в 15 тис. особин. Держава покриває збитки, завдані тваринами, і пропонує субсидії на ремонт пошкоджених насипів і дамб.

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