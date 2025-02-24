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До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради

Іванна Гончар
glavcom.ua
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До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради
Фон дер Ляєн і Кошта приїхали в Київ
фото: x.com/eucopresident

Фон дер Ляєн і Кошта приїхали в Київ

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Євроради у соцмережі Х.

«В Україні, про Україну, з Україною», – написав Кошта.
 

Зранку у понеділок, 24 лютого від України на вокзалі потяг із керівництвом ЄС зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво «Укрзалізниці».

Сьогодні, у треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня столицю відвідав спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Тоді він зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.

Теги: Київ Урсула фон дер Ляєн

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