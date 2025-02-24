До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради

Фон дер Ляєн і Кошта приїхали в Київ

Фон дер Ляєн і Кошта приїхали в Київ

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Євроради у соцмережі Х.

«В Україні, про Україну, з Україною», – написав Кошта.



Зранку у понеділок, 24 лютого від України на вокзалі потяг із керівництвом ЄС зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво «Укрзалізниці».

Сьогодні, у треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

⚡️До Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта pic.twitter.com/iqY31RGq9v — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 24, 2025

Нагадаємо, минулого тижня столицю відвідав спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Тоді він зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.