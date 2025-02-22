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У Києві чоловік влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві чоловік влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі
фото: Facebook/Патрульна поліція України

Правопорушника вдалося розшукати і затримати

У суботу, 22 лютого, у Києві виник конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi. При цьому водій Mitsubishi дістав пістолет, вистрелив у напрямку опонента і втік з місця пригоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію. Правопорушника вдалося розшукати і затримати. Автомобіль утікача зупинили в Солом’янському районі столиці.

«Водій поводився агресивно, тож його затримали й викликали слідчих для з’ясування всіх обставин події. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет», – ідеться у повідомленні.

Вилучена зброя
Вилучена зброя
фото: Facebook/Патрульна поліція України

За цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

Раніше у Києві затримали керманича Hyundai, який врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку.

Нагадаємо, 20 лютого на одній із вулиць міста Васильків на Київщині у маршрутку врізався 47-річний водій Opel.

Чоловік спробував зупинитися на світлофорі, проте виявив несправність гальмівної системи. Внаслідок цього, легковик зіткнувся із зупинкою громадського транспорту, після чого автомобіль відкинуло на маршрутне таксі Volkswagen.

Потерпілих пасажира Opel та двох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу.д

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Теги: таксі Київ водій автомобіль чоловік Васильків автобус пістолет конфлікт

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