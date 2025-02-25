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Громадяни США влаштували пікет під своїм посольством у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Громадяни США влаштували пікет під своїм посольством у Києві (фото)
Люди під стінами посольства США запевняють, що Україна, на відміну від Росії, є демократією
фото: glavcom.ua

Громадяни США вимагають від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Україною

Під посольством США у Києві сьогодні, 25 лютого, відбувається акція протесту. Громадяни США вимагають від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Україною. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Як повідомляє кореспондент, серед учасників мітингу переважають іноземці, вони спілкуються між собою англійською мовою.

Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua
Громадяни США організували акцію під посольством своєї країни у Києві
Громадяни США організували акцію під посольством своєї країни у Києві
фото: glavcom.ua

Люди під стінами посольства США розповідають свої історії життя в Україні і кожен з них запевняє, що Україна, на відміну від Росії, є демократією і саме тому вони просять свою державу продовжувати підтримку українців у  кровопролитній війні з Росією.

Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
Мітинг під посольством США 25 лютого 2025 року
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, завтра, 26 лютого, об 11:00 під посольством США у Києві відбудеться мітинг на підтримку України та з критикою політики Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку події «Америко, прокинься!» у Facebook. Зазначається, що подія запланована на 11:00 перед входом у посольство США. «Україна – це не резервація», – зазначено на заставці сторінки акції у Facebook. «Протест проти кабальної угоди про видобуток рідкоземельних копалин в Україні. Є ідея взяти з собою маски індіанців, і готуємо плакати», – йдеться у анонсі події.

Як зазначила одна з організаторок події Аннабелла Моріна, те, що відбувається зараз між Україною і США – ненормально.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. 

Учора, 24 лютого, Дональд Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Так, Трамп допустив врегулювання війни Росії проти України протягом найближчих тижнів.  Водночас він відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією. Президент США сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх земель.

Теги: акція протест США Україна Київ Дональд Трамп іноземці

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