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У Києві протягом січня штрафи отримали понад 40 тис. водіїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві протягом січня штрафи отримали понад 40 тис. водіїв
Понад 3 тис авто у січні тимчасово затримували на штрафмайданчику
фото з відкритих джерел

Інспектори департаменту територіального контролю Києва у січні провели понад 40 тисяч перевірок оплат за паркування

У Києві понад 113 тисяч водіїв автівок сплачували за паркування у січні цього року. Водночас майже 42 тисячі водіїв були оштрафовані за порушення правил дорожнього руху (ПДР) та паркування. Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва.

Зазначається, що за підсумками роботи інспекторів з паркування за січень 2025 року:

  • 10,3 млн. грн – надійшло до бюджету від штрафів
  • 8,3 млн. грн – надійшло від оплат за паркування
За січень 2025 року до бюджету міста від штрафів надійшло 10,3 млн. грн
За січень 2025 року до бюджету міста від штрафів надійшло 10,3 млн. грн
інфографіка: департамент територіального контролю міста Києва

Загалом інспектори провели понад 40 тисяч перевірок оплат за паркування. За результатами – 41 995 водіїв були оштрафовані за порушення правил дорожнього руху та паркування. З них: 13 490 – за неоплату паркування, 28 505 – за порушення ПДР. Також понад 3 тис авто тимчасово затримували на штрафмайданчику. 

Нагадаємо, у Києві триває боротьба з порушниками паркування – інспектори контролюють дотримання правил зупинки та стоянки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Вказується, що інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та виносять на них постанови за ч. 6 ст. 122 КУпАП (Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю). Патрульні нагадують: за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 1020 до 1700 гривень.

Раніше повідомлялося, що інспектори департаменту територіального контролю розчистили тротуар у самому центрі Києва, на бульварі Т.Г.Шевченка, де недобросовісні водії припаркували понад 10 автівок, порушуючи правила дорожнього руху, чим створили незручності для пішоходів. 

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Теги: поліція зупинка правила Київ водій

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