У додатку «Київ Цифровий» тепер доступний розклад маршруток

Окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі додатку можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду

Оновлення дає змогу користувачам переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду

Відсьогодні весь громадський транспорт столиці доступний у міському застосунку «Київ Цифровий». Окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

«Ми прагнемо зробити громадський транспорт Києва доступним і зручним для кожного. Додавши маршрутки до сервісу «Рух транспорту», ми відкриваємо ще більше можливостей для киян і гостей столиці, аби їхні щоденні поїздки були максимально комфортними», – зазначив Оленич.

Оновлення дає змогу користувачам «Київ Цифровий» переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки. Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин.

Також у сервісі «Рух транспорту» доступна інформація про інші види громадського транспорту. Користувачі мають змогу відстежувати час прибуття автобусів, тролейбусів і трамваїв, бачити їхні бортові номери, а також швидко переходити до QR-квитків для оплати проїзду.

Окрім цього, є можливість переглянути режим роботи й карту станцій метро, планувати маршрути кільцевою електричкою та фунікулером.

Загалом сервіс «Рух транспорту» в застосунку Київ Цифровий охоплює понад 3 200 зупинок, 330 маршрутів та 72 станції метро й кільцевої електрички.