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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік

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    Горіли покрівля та перекриття приватного житлового будинку - Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік
    Горіли покрівля та перекриття приватного житлового будинку
    Фото: ДСНС

    Пожежа у будинку виникла вночі

    У ніч на понеділок, 28 вересня, сталася пожежа у житловому будинку в селі Гора Бориспільського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 03:44.

    На місце виклику було направлено черговий караул 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, МПО с. Гора та с. Щасливе. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить покрівля та перекриття приватного житлового будинку.

    В ході розвідки ланкою газодимозахисної служби виявлено тіло чоловіка 1976 р.н.   

    О 04:21 пожежу локалізовано та повністю ліквідовано о 05:29.

    На місці події залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. 

    Причини пожежі встановлюються.

    Як повідомляв «Главком», 25 вересня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 41.  Рятувальники передали потерпілу з отруєнням чадним газом бригаді швидкої медичної допомоги.

    Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

    Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники чоловік
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