Пожежі за минулий тиждень забрали життя 27 українців



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Орієнтовні збитки від пожеж за тиждень, за оперативними даними, становлять 7 млн 358 тис. грн.

Загалом за тиждень ліквідовано 4110 пожеж

В Україні за минулий тиждень, з 21 по 27 вересня, на пожежах загинули 27 людей, ще п'ять життів забрала вода. Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

«Ліквідовано 4110 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб та не допущено знищення вогнем 803 будівель і 76 одиниць техніки. На пожежах загинуло 27 осіб», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовні збитки від пожеж за тиждень, за оперативними даними, становлять 7 млн 358 тис. грн.

«Протягом тижня на водних об’єктах загинули 5 осіб», – додали у ДСНС.

Нагадаємо, 27 вересня у Краматорську сталася масштабна лісова пожежа.

Також 25 вересня під час пожежі на Троєщині постраждала жінка.

Як повідомлялося, з початку року жертвами пожеж в Україні стали понад тисяча людей.