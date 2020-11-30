За тиждень у Києві сталося десять «замінувань»

Вибухотехніки працювали на об'єктах, де ймовірно були небезпечні предмети

Рятувальники разом із правоохоронцями виїжджали на перевірку об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів

Минулого тижня, з 23 по 29 листопада, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 179 виїздів. З них вогнеборці ліквідували 70 пожеж та 7 аварій.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 12 разів, ще 40 – для допомоги іншим службам столиці. Протягом тижня на пожежах врятовано трьох людей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Протягом даного періоду підрозділами гарнізону для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста здійснено 10 виїздів на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено 370 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 542 виїзди).

За вказаний період на водних об’єктах Києва загинула одна людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 10 осіб та загинули 43 особи, а саме: на р. Дніпро - 16 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 11 осіб.

З початку карантину продезинфіковано 277 об'єктів на загальній площі 132,649 тис. кв. м.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада мешканець Полтавщини повідомив до поліції про замінування мостів у Києві.

25 листопада 12-річна учениця повідомила про замінування навчального закладу на вулиці Джона Маккейна на Печерську.

Як повідомлялося, нещодавно столичні оперативники затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі у Солом’янському районі Києва.